George Clooney ferito in un incidente stradale

Paura per George Clooney, in Sardegna per le riprese della serie tv "Catch 22". L'attore è stato portato in ospedale dopo un incidente stradale di cui è stato vittima.

A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo cui Clooney era a bordo di uno scooter sulla statale 125 in localita Costa Corallina (in provincia di Olbia), quando - intorno alle 8 di stamattina - si è scontrato con un'auto. L'attore è stato quindi portato in ospedale a bordo dell'ambulanza del 118 chiamata dalle altre persone coinvolte nell'incidente stradale.

Secondo L'Unione sarda, il divo di Hollywood era appena uscito dall'hotel in cui alloggio a Loiro Porto San Paolo (Olbia) e il veicolo ha girato per entrare in una strada senza rispettare la precedenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi avrebbe infatti riportato solo una contusione a una gamba. Al pronto soccorso di Olbia, l'attore è stato sottoposto anche a una Tac che ha dato esito negativo.