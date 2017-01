George Michael, occhi puntati sul fidanzato: "Perché dormiva in auto mentre lui moriva in casa?"

La morte di George Michael si porta dietro ancora una serie di ombre, dopo la presunta morte per overdose e il viaggio misterioso a Vienna prima di morire, si apprende che la polizià tornerà ad ascoltare il fidanzato Fadi Fawaz.

Fadi Fawaz è stato l'ultimo compagno di George Michael, colui che l'ha trovato senza vita nel letto della sua casa nell'Oxfordshire (Inghilterra) la mattina di Natale. Il parrucchiere di origini libanesi, però, a poche settimane dalla morte della pop star è finito nel tritacarne mediatico della stampa scandalistica britannica.

Quello che non convince è la ricostruzione di Fadi. Il parrucchiere ha spiegato alla polzia di aver trascorso la vigilia di Natale insieme a Michael, di essersi addormentato in auto la sera del 24 e di essersi svegliato la mattina seguente, per poi andare dal cantante e trovarlo morto nel letto. Perchè Fawaz ha passato la notte in macchina quando il suo fidanzato stava morendo in casa? Viene messo in dubbio anche che la relazione fra i due fosse ancora in corso, alla luce del fatto che negli ultimi tempi ci sarebbe stato un riavvicinamento fra George Michael e il suo ex Kenny Goss.

Visti questi punti critici, i tabloid stanno scavando nel passato di Fadi Fawaz. L'uomo, si legge su Rockol.it ha lasciato il Libano a 14 anni insieme alla famiglia per trasferirsi a Queensland, in Australia. Ha studiato a Sydney, ha iniziato a lavorare come parrucchiere sulle orme del fratello Daniel, poi si è trasferito a Londra dove ha lavorato come stylist. Da dipendente di un salone di parrucchiere poi, si sarebbe licenziato per dedicarsi alla carriera di fotografo.