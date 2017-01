Georges Bernanos: "Prima lo spirito e poi l'economia"

Capita che i casi della vita quotidiana, l'isolamento della mia piccola dimora e il carattere a volte un po' capriccioso della Central do Brasil mi privino della lettura di O Jornal. È così che mi è sfuggito un articolo del 16 aprile, che non posso permettermi di trascurare, visto che tratta di un soggetto a mio avviso capitale e anche perché reca la firma del direttore dei Diários Associados.

Innanzi tutto, che il lettore mi perdoni un intervento che si potrebbe facilmente considerare come indiscreto. Mi mostrerei assai indegno della generosità che il Brasile mi accorda, se ne approfittassi per pretendere di esercitare una specie di diritto di censura nei confronti di una stampa e di un pubblico i quali, giorno dopo giorno, da trenta mesi, danno ai francesi degeneri di Vichy un'ammirevole lezione di onore e di fedeltà, e se mi dimenticassi che parlo, in mancanza di meglio, in mancanza di possibilità di rendere dei servigi più utili al mio paese. Se parlo, oggi, è perché non mi è permesso di tacere. Ci si sbaglierebbe del tutto, infatti, se si credesse che attribuisco un'importanza smisurata alle pagine che firmo, ma, essendo che sono menomato dall'età, dall'infermità, dall'esilio che mi allontana dai soli uomini con i quali mi sento, come vent'anni fa, perfettamente d'accordo sul piano della ragione e su quello del cuore - quelli che combattono -, non mi resta che servirmi del mio modesto nome.

Non mi stancherò mai di servirmene ogni volta che correrà pericolosamente il rischio di esser, volontariamente o meno, deformata l'immagine reale, autentica, storica della mia patria. A dispetto della nostra umiliazione presente, le parole Francia e francese conservano un senso molto preciso, e importa a milioni di coscienze nel mondo che questo senso non sia alterato.

L'articolo del direttore dei Diários Associados prova che lo si può alterare in molte maniere, e la più pericolosa per noi è probabilmente quella che, fingendo di considerare come definitivo, e dall'avvenire immutabile, ciò che si chiama l'Ordine Moderno - vale a dire il gigantesco sistema dei produzione e di consumazione illimitate che ci conducono dalla guerra economica alla guerra limitata, fino al giorno in cui le due finiranno col confondersi in una guerra unica, totale e perpetua -, pretende fissarci un posto determinato tra le nazioni secondo la ridicola scala di valori imposta al mondo da questo sistema.

Molti tra i miei lettori hanno certamente visto a Rio quell'ammirevole film (Quarto potere di Orson Welles, NdT), di un'ironia aspra e semplice, quasi intollerabile per i nostri nervi, che ripercorre di fronte ai nostri occhi la storia puerile del solo tipo di eroe che potrebbe attendersi un domani - nel caso in cui non si riformasse da sé - una società che si fonda unicamente sul profitto. Voler far giudicare il presente e l'avvenire della Francia secondo l'etica e l'estetica elementari del cittadino Kane, non sarebbe soltanto un'offesa al buon senso, sarebbe in realtà un peccato contro lo Spirito.

Mi si rivolge talvolta il rimprovero di starmene nell'isolamento, come se ciò volesse dire che resto al di fuori degli eventi. Non è l'isolamento che ci esclude, sono gli uomini che ci nascondono gli eventi, è il loro rumore imbecille che ci distoglie dall'essenziale. Ed è senza dubbio questa la ragione per la quale, dall'alto della mia piccola collina della Cruz das Almas, vedo chiaramente disegnarsi nel mondo questa manovra insidiosa contro certe forme superiori ancora esistenti di una civilizzazione già quasi abolita, negata dagli uni, esaltata dagli altri, ma di cui ognuno in segreto crede sia permesso di desiderare la sparizione; questo perché, non essendo più capita se non da un numero ridotto d'individui, diviene quasi altrettanto umiliante per i suoi nemici dichiarati che per i suoi pretesi difensori. Ammetto molto volentieri che la Francia incomodi queste persone, visto che, sebbene essa dia fino all'asservimento una testimonianza dei valori che le forza a far finta, con raddoppiata angoscia, che l'efficacia della nazione sia quella d'altri tempi, queste persone non rifaranno una società degna di questo nome, lasciando bruscamente quei valori, divenuti impotenti e ridicoli nel mezzo del loro enorme meccanismo, su una montagna di azioni e di obbligazioni che non varranno nulla più se non il peso della carta.

Visto che il signor Chateaubriand ha scritto che «l'irrevocabile destino della Francia è quello di una nazione satellite» e che «non le resta che di scegliere tra il protettorato degli Stati Uniti, della Germania o della Russia» la mia prima impressione non è certo quella della sorpresa. Conosciamo questa tesi. È oggi alla moda non solo a Berlino o a Roma, ma anche a Londra, a New York, a Madrid, a Lisbona. Sfortunatamente, ho già vissuto a sufficienza perché queste scandalose concordanze mi possano sorprendere. Vedo in esse soltanto la prova che, a dispetto delle ingiurie che si scambiano tra loro le propagande rivali, trama contro di noi, come nel 1918, la coalizione degli uomini d'affari. Gli uomini d'affari ci fanno condannare dagli economisti esattamente per le stesse ragioni che invocano i tedeschi per farci dichiarare degenerati dagli antropologi e vale a dire al solo scopo di spingerci al disfacimento.

Mentre milioni e milioni di uomini si trovano infatti quasi senza difesa alla mercé della speculazione e degli speculatori, offriamo, noialtri, l'immagine, unica senza dubbio alcuno, di un paese alla prova di se stesso, il quale possiede ciò di cui ha bisogno quanto a ferro e quanto a carbone come a vigne e a grano, un paese a un tempo marittimo e continentale, di dimensioni medie, conosciuto e sfruttato da troppi secoli per prestarsi a servire da campo per certe imprese colossali di pubblicità finanziaria analoghe ai leggendari «rush» americani. Insomma, un paese che non somiglia in nulla a un cantiere, a una fiera, ma a un grande possedimento feudale, a un cantiere nel quale l'usuraio o l'ufficiale di giustizia non entrano mai, nel quale i domestici sbatterebbero fuori a pedate l'infido banchiere sufficientemente privo di pudore da proporre degli asset che fruttano il cento per cento...

Perché questo è il fatto essenziale: mai la Francia ha preso veramente parte al gioco capitalista, mai il nostro popolo ha seriamente creduto che fosse possibile arricchirsi indefinitamente giocando in borsa, nei fondi, alla roulette o a poker. Abbiamo sempre messo in dubbio le prosperità nazionali che crollano in un sol colpo e in alcune settimane lasciano per strada due milioni di disoccupati. Vediamo, noialtri, il rovescio della medaglia, e gli speculatori dei cinque continenti tremano all'idea che, dopo aver rovesciato tante superstizioni, saremmo ben capaci di voler liquidare per sempre il feticismo di pretese leggi economiche sempre in contraddizione con se stesse, infaticabilmente smentite dall'esperienza, e in nome delle quali si pretende oggi che noi si sia ridotti al ruolo di «nazione satellite» e vale a dire di nazione mantenuta da un protettore opulento, come una danzatrice del corpo di ballo.

Ripeto che conosciamo questa tesi, la stessa che è già servita nel 1918 a salvare la Germania, ovvero a sacrificare l'Europa agli interessi di potenti organizzazioni finanziarie internazionali. Certo, non pretendo in alcun modo che essa sia stata chiaramente formulata nell'articolo che mi ha così violentemente scosso. Ma che questo articolo sia apparso in un giornale amico, sotto la firma di un eminente giornalista brasiliano, al quale i servizi resi al suo paese conferiscono una particolare autorità e che ha già dato tante prove del suo attaccamento alla Francia, alla cultura francese, è uno dei sintomi gravi dello stesso genere di quelli che in passato hanno annunciato, nell'indifferenza generale, la disgrazia della mia patria.

Quando parlo così, il sentimento che mi anima non è in alcun modo quello dell'orgoglio nazionale ferito. Non pretendo nemmeno negare il ridicolo che ci può esser nel denunciare un pericolo contro il quale non posso che innalzare la mia protesta impotente di scrittore povero ed esiliato. Ma che importa! Appartengo alla generazione formata dalla guerra, e so che in guerra, dal primo all'ultimo combattente, ognuno deve assumersi le sue responsabilità come se la sorte degli eserciti dipendesse da lui solo.

No! Oggi, come vent'anni fa, non è certo l'orgoglio che mi tiene in piedi. Sfortunatamente la vergogna che tocca il mio paese è intensamente presente nella mia coscienza. Non vorrei che essa ricada su di una civilizzazione che d'altra parte non le appartiene, che le è stata trasmessa, della quale nondimeno è riuscito a produrre l'espressione più alta, più sensibile, più appassionata, e più umana di tutte. Accetto volentieri la vergogna che mi viene inflitta, ma non posso ammettere che sia sfruttata contro ciò che amo. Dubitare oggi della Francia - o portare gli altri a dubitarne - vorrebbe dire contribuire al disarmo delle coscienze, alla diserzione universale delle coscienze, rischiare di far del nostro sfortunato pianeta il giocattolo degli interessi economici, nazionali o razziali, gli uni più feroci degli altri.

Fatta questa riflessione, dovrei ringraziare il direttore dei Diários Associados dell'occasione che mi ha offerto di riflettere. Forse non ho detto abbastanza, o non ho detto abbastanza chiaramente, nel corso di questi ultimi trenta mesi che il dovere primordiale della Francia è di restare fedele alla sua vocazione spirituale particolare, e di non alterare in nulla il messaggio storico che, vittoriosa o vinta, onorata o umiliata, ha il dovere di trasmettere, costi quel che costi, sebbene essa abbia perso la speranza che, nel mezzo del tumulto, la sua voce semplice e sincera venga ascoltata.

La fedeltà della Francia a se stessa importa molto al mondo di oggi, e molto più ancora al mondo di domani. Perché se è vero che le guerre si vincono con i cannoni, i carri armati e gli aerei, ogni Pace degna di questo nome è una creazione dello Spirito.