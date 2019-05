Georgette Polizzi è in ospedale: l'annuncio su Instagram

Georgette Polizzi, volto di Temptation Island e fashion influencer da più di mezzo milione di seguaci, ha di nuovo problemi di salute. La giovane stylist è dovuta recarsi in ospedale per alcune visite di controllo, già programmate.

La strenua difesa contro la sclerosi multipla, malattia che le è stata diagnosticata alcuni mesi fa, è stata messa a dura prova dai problemi lavorativi che l'hanno interessata negli scorsi giorni: "Questo accumulo di ansia e tensione non aiuta la mia malattia, quindi oggi i medici si sono presi cura di me. Adesso devo solo riposare un po’ e tutto passerà. Il problema è che tutta la situazione di questi settimane ha portato ad una serie di falsi allarmismi… Spero solo che tutto passi in fretta."

Sempre attraverso le storie di Instagram, l'influencer ha voluto rivelare al proprio pubblico che, da ora in avanti, metterà se stessa prima di tutto. "Prima dei discorsi, prima dell'affetto, prima delle chiacchiere, prima del cuore, viene la mia salute e quando questa viene messa a repentaglio, io devo pensare a me e soprattutto prendermi cura di me e non degli altri", ha detto. La Polizzi, con la carica che la contraddistingue, non teme il giudizio altrui: "Qualcuno lo chiamerà egoismo. Al mio matrimonio voglio arrivarci camminando, non seduta su una carrozzina! Da oggi vengo io prima di tutto. Voi parlate, io intanto penso a me."