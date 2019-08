Georgina Rodriguez manda in tilt i follower: lady CR7 incanta nel nuovo spot

Cristiano Ronaldo sta lavorando duramente per preparare la nuova stagione ormai alle porte con la Juventus che punta a vincere tutto. Il fuoriclasse di Funchal ha subito due piccoli stop per problemi muscolari ma dovrebbe essere abile ed arruolabile per la prima di campionato contro il Parma di Roberto D'Aversa. Il 34enne ex Manchester United e Real Madrid nella sua lunga carriera ha sempre dimostrato di essere un grande lavoratore che non disdegna però godersi la vita con la sua sexy fidanzata Georgina Rodriguez. Le vacanze estive della coppia, come sempre, sono state dispendiose, rilassanti e all'insegna dell'assoluto relax in vista degli impegni sportivi di lui e di quelli lavorativi della modella spagnola.

Georgina ha molto seguito su Instagram con oltre 12,5 milioni di follower che l'hanno fatta diventare la wag più seguita in assoluto anche più di Antonella Roccuzzo, moglie di Lionel Messi che si è fermato a meno di 10 milioni di seguaci. La Rodriguez ama allietare le giornate dei suoi tanti ammiratori con foto mozzafiato che ne mettono in risalto le forme e ancora una volta i suoi ultimi scatti hanno sortito gli effetti desiderati. Yamamay, infatti, l’ha scelta come testimonial in Italia e lei si è prestata a girare la nuova campagna pubblicitaria del noto marchio di intimo. La sua ultima istantanea postata su Instagram ha raccolto oltre 1,3 milioni di like e oltre 3.500 commenti di svariato genere che hanno mandato in tilt la bacheca di lady CR7.



