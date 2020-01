Georgina Rodriguez regina sui social: guadagna 4 milioni di euro all'anno

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, è pronta a fare il suo debutto sulla passerella dell'Ariston. Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, ha reso noti i nomi della co-conduttrici che lo accompagneranno durante la 70esima edizione del Festival che prenderà il via martedì 4 febbraio. Insieme a Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, Emma D'Aquino, Laura Chimenti e la punta di diamante di Dazn Diletta Leotta ci sarà pure la sexy modella spagnola.

La serata di Georgina sarà la terza, quella di giovedì 6 febbraio, il giorno dopo il compleanno del suo Cristiano che compirà 35 anni il 5 febbraio. In quella serata ci saranno presenti mostri sacri della musica italiana ed internazionale come l'eterno Massimo Ranieri, il sempreverde Tiziano Ferro, il talento emergente Lewis Capaldi e Mika. Non solo dato che in quella stessa serata sarà presente anche l'attore, regista, comico, sceneggiatore Roberto Benigni. Sembra inoltre che alla serata possa essere presente, tra il pubblico, pure il fuoriclasse della Juventus per dare manforte alla sua amata.

Georgina è la wag più amata e più seguita sui social con oltre 15,6 milioni di follower, 1,7 milioni di seguaci in più rispetto alla "rivale", la moglie del fuoriclasse del Barcellona Antonella Roccuzzo che si attesta a 13,9 milioni. La Rodriguez spopola sui social con i suoi tanti fan che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e i video che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa.

La sexy compagna di Cristiano Ronaldo è molto attiva su Instagram con oltre 9,5 milioni in più di follower rispetto ad esempio a Wanda Nara che fa un grande utilizzo del famoso social network. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Georgina ha raccolto tale numero di follower con soli 373 post, con Wanda ad esempio che ne ha postati oltre 5300. Ciascun post della Rodriguez vale 10.000 euro: il che vuol dire che lady CR7 ha guadagnato circa 4 milioni di euro.

Con le sue attività di modella, influencer e con le sue tante foto postate o sulle passerelle o mentre fa palestra, la Rodriguez è riuscita a costruirsi da sola un grande impero, il suo personale e questo a prescindere dalla sua relazione con uno degli attaccanti più forti della storia del calcio che con i follower su Instagram non scherza affatto con quasi 200 milioni di seguaci: 198 per l'esattezza.



