Georgina Rodriguez: "Stare con Cristiano Ronaldo è difficile"

Georgina Rodriguez è sicuramente una delle wag più invidiate, amate, seguite dalle tante tifose di calcio e non solo per via della sua relazione con Cristiano Ronaldo. La modella spagnola ai microfoni del Sun on Sunday ha svelato: “Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo, quello che provo per lui è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca”.

La Rodriguez ha poi parlato di come ha conosciuto Cristiano Ronaldo, in maniera del tutto casuale: “Il nostro primo incontro è stato nel negozio di Gucci di Madrid dove lavoravo come commessa e qualche giorno dopo ci siamo rivisti a un altro evento del brand e abbiamo cominciato a parlare in un’atmosfera più rilassata, al di fuori del mio ambiente di lavoro, e per tutti e due è stato amore a prima vista”.

La modella spagnola, più giovane di undici anni rispetto al fuoriclasse della Juventus, è anche una mamma presente e una compagna affidabile: "Cerco di trascorrere più tempo in casa che fuori e con i miei figli ne passo più della maggior parte delle madri. Ci sono lavori che rendono più semplice lo stare a casa e l’aspetto positivo del mio è che le campagne pubblicitarie durano al massimo due giorni e che posso organizzare la mia agenda per stare il più tempo possibile con la mia famiglia. Loro vengono prima di tutto”.



