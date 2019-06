Gerard Depardieu, archiviata l'inchiesta sul presunto stupro

Gerard Depardiu si libera delle maglie della giustizia francese. L'ufficio del procuratore di Parigi ha infatti annunciato che l'inchiesta legata ad un'accusa di stupro riguardante Gerard Depardieu è stata archiviata. Un anno fa una donna accusò il leggendario attore francese di averla aggredita e violentata nella sua casa parigina.Le numerose indagini nel quadro di questa procedura non hanno consentito di individuare i reati denunciati in tutti i loro elementi costitutivi. Poche parole per chiudere una vicenda che l'estate scorsa finì su tutti i giornali del mondo. L'avvocato di Depardieu, Herve Temime, ha sottolineato come il suo cliente abbia subito un grosso danno d'immagine. "Un danno irreparabile dalla diffusione di tali accuse." A puntare il dito fu un'attrice di 22 anni, amica di famiglia, che denunciò una presunta duplice aggressione il 7 agosto e il 13 agosto del 2018, mentre provava in casa di Gerard che sembra essersi rivelata completamente infondata.

70 anni, Depardieu ha avuto 4 figli e una moglie, Elisabeth Depardieu, sua sposa fino al 1996. Dopo la diffusione di questa notizia, l'attore è sparito dai rotocalchi. Sarà la fine di un incubo per lui?