Quel gesto inaspettato del principe William che ha fatto indignare la Regina

La popolarità dei duchi di Cambridge è la stelle, rispetto a quelli di Sussex. La coppia formata da Kate Middleton e il Principe William, per la Corona inglese, è simbolo di regalità e di rispetto. I due infatti da sempre si sono battuti per il rispetto delle tradizioni familiari le quali, con l’avvento della modernità, si sono perse fra le pieghe del tempo e in una società in continuo movimento. Anche i migliori però possono sbagliare. Infatti è stato proprio il principe William che, in passato, ha rotto gli equilibri, ed è andato contro persino una regola ferrea imposta dalla Regina solo per amore di Kate. Lo sgarro in questione, però, non è stato mai dimenticato dalla Sovrana.

I fatti risalgono a più di 10 anni fa, esattamente nel novembre del 2010, quando William e Kate avevano ufficializzato il loro fidanzamento (dopo un lungo periodo di corteggiamento) di fronte al popolo inglese e alla famiglia reale. Un momento del genere è molto importante per la royal family ed è sottoposto a un rigidissimo protocollo. La Regina deve essere la prima a conoscere le intenzioni del figlio o del nipote, in materia di matrimonio, e deve essere la prima a dare il suo benestare. Con William però le cose non sono andate come previsto. Infatti il principe avrebbe rotto il protocollo di Corte e avrebbe chiesto la mano di Kate durante un viaggio in Kenya. All’inizio tutto doveva restare segreto, almeno fino al ritorno della coppia in Inghilterra, invece i compagni di viaggio dei duchi, ovvero il giocatore di cricket Ian Craig e sua moglie, inavvertitamente hanno spifferato quanto accaduto e la voce è arrivata, come un tornado, all’orecchio della Regina.

In quel momento non c’è stata nessuna reazione da parte della Sovrana, ma Elisabetta non ha di certo dimenticato lo sgarro del nipote. Ha permesso però di sposare Kate perché ha sempre avuto un debole per la giovane Middleton, e ha sempre pensato che fosse la donna adatta a William. Sta di fatto che la sovrana, più volte, avrebbe rimproverato il nipote per non aver rispettato il protocollo. Ma ormai il dato era tratto non si è potuto tornare indietro. I due alla fine si sono sposati e hanno messo al mondo tre figli uno più bello e sbarazzino dell’altro, guadagnandosi l’amore del popolo. Sono una coppia solida e hanno superato, con il sorriso sulle labbra, molto problemi.