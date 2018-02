"Getti solo fango", "Mostra i bilanci". È scontro tra Hunziker e Lucarelli

Non si spengono le polemcihe tra Michelle Hunziker e Selvaggia Lucarelli. La showgirl svizzera infatti è stata attaccata dalla giornalista del Fatto che ha messo in dubbio le attività di Doppia Difesa, l'associazione di Michelle e dell'avvocato Bongiorno in difesa delle donne che subiscono violenze. La Hunziker ha risposto alla Lucarelli durante un'intervista a Le Iene: "Non abbiamo fatto vedere i bilanci perché non ci ha dato il tempo. Lei ci ha chiamato, e dopo 15 minuti l’hanno richiamata. La persona che aveva contattato le ha detto ‘Guardi, le faccio parlare con le socie fondatrici in modo da farle avere tutti i dati’ e lei il giorno dopo ha scritto che non aveva i bilanci. ma poi sono pubblici".



Poi ha aggiunto: "Era proprio una volontà di gettare fango su una cosa davvero bella ma non c’è problema". Ma il caso non si è chiuso qui. Così la Lucarelli ha replicato ancora sui social mettendo nuovamente nel mirino la Hunziker: "Michelle, blablabla. Mostra il bilancio 2017. Non l’estratto però. Il bilancio. E magari i tabulati telefonici delle chiamate in entrata e uscita di Doppia Difesa. Ah, al momento Non mi sono arrivate querele. Neppure diffide". Insomma ormai tra le due è scontro aperto.