Gf, Aida Nizar ha un malore, ma rifiuta l'aiuto di Veronica Satti

Dopo l'eliminazione di Baye Dame, i problemi per Aida Nizar all'interno della casa del Gf Nip sembrano non essere finiti.

Dopo la terza puntata, infatti, l'attrice spagnola si è sentita male. La donna è scappata in bagno a vomitare e inizialmente non ha voluto essere aiutata da nessun concorrente del Gf. Ma questa non è la prima volta che Aida Nizar accusa un malore. Come spiegato da lei in diretta, le è già successo perché è stata operata di recente.

Lunedì notte, quindi, si è sentita ancora male e subito in suo soccorso è corsa Veronica Satti. Quando la Nizar si è chiusa in bagno, Veronica ha provato ad aiutarla, offrendole dell’acqua. Ma la concorrente del Gf ha rifiutato l’aiuto della Satti e non le ha aperto la porta. Così Veronica ha chiamato Alberto Mezzetti che è subito accorso per accertarsi dello stato di salute dell’amica. Appena ha sentito la sua voce, Aida ha aperto la porta e lo stesso ha fatto pochi minuti dopo con Simone Coccia.

Sembra chiaro che Aida Nizar, nella casa del Gf Nip, si fidi solamente di Alberto Mezzetti e Simone Coccia, gli unici ragazzi che stanno cercando di sostenerla in questo momento difficile. Ma per Aida questa battaglia sta diventando più dura del previsto. Ce la farà a resistere o deciderà di abbandonare il Gf?