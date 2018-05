Gf, Alberto rincara la dose contro Aida: "Manco sotto tortura uscirei con lei. Come lo tiro su?"

Dopo la diretta del Gf Nip di lunedì sera, il rapporto tra Aida Nizar e Alberto Mezzetti si è notevolmente incrinato.

Il motivo? Non è dato a sapersi, ma quello che è certo è che Alberto Mezzetti ha voluto chiarire ad Aida che non prova assolutamente interesse nei suoi confronti. E per farlo il concorrente del Gf non ha usato mezzi termini, anzi è stato anche fin troppo duro: "Fisicamente non sei il mio tipo, non c’è attrazione".

Ma lo sfogo di Alberto non è avvenuto soltanto con Aida Nizar. Luigi Favoloso, infatti, ha rivelato all'attrice spagnola che Mezzetti l'ha spesso denigrata alle spalle. E questa rivelazione ha fatto infuriare Aida che subito è andata a chiedere spiegazioni ad Alberto perché di lui si è sempre fidata. "Non mi piaci nell'insieme - ha ribattuto il concorrente del Gf -. Il tuo seno non mi piace, è rifatto. Hai fatto la riduzione del seno? Allora avresti potuto lasciarlo, almeno era una caratteristica. Non c'è proprio attrazione. Come lo tiro su?".

Ferita nell'orgoglio, Aida ha replicato: "Anche tu non mi piaci. Io amo gli uomini di classe, alti, che si fanno desiderare. Con te mi basterebbe schioccare le dita". La querelle fra i due è andata avanti ancora per un po' fino a quando Alberto è andato a raccontare tutto agli altri concorrenti del Gf. Scelta di cattivo gusto che è caduta ancora più in basso nel momento in cui Mezzetti si è lasciato andare a commenti fuori luogo. "Quella veramente pensava la volessi, nemmeno sotto tortura - ha detto -. Dopo che le ho detto che non mi piace, si è coperta".

Assistendo alla scena, Luigi Favoloso è intervenuto e ha chiarito che Alberto Mezzetti ha sempre parlato in questi termini alle spalle di Aida Nizar e delle donne in generale: "Queste frasi su di te, lui le ha sempre dette alle tue spalle. Lui parla così delle donne. Ci ha anche detto che in un giorno ne ha soddisfatte tre. Siccome noi abbiamo mamme, nonne, fidanzate, sorelle che rispettiamo, ci siamo schierati contro di lui".

Insomma, neanche lui si è dimostrato proprio un galantuomo...