Gf, Barbara rivela a Veronica: "Bobby Solo ha detto 'auspico di riappacificarmi con mia figlia in privato'"

Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana di Bobby Solo sulla figlia non riconosciuta Veronica Satti, anche questa sera durante la diretta del Gf la conduttrice ha mostrato alla concorrente un altro durissimo sfogo.

Il celebre cantante, infatti, in un'intervista al settimanale Spy ha smentito la ricostruzione dei fatti della figlia e ha spiegato che "in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali". Sentito queste parole, Veronica Satti è rimasta parecchio delusa: "Lui non mi ha mai cercato. Ora dicono una cosa che non avrei mai voluto dire. Lui mi mandava delle eltterine verdi, delle diffide, quelle erano le mie cartoline di Natale. Avevo 16/17 anni questo mi è arrivato. Io non ho niente da dire. Queste sono tutte bugie per mettere in mezzo mia madre. Questo è il mio Gf, io lo rispetto come artista e credo ci possa essere ancora un riavvicinamento. E i soldi li ho rifutati, ho vinto una causa".

Veronica Satti, quindi, nonostante tutto non abbandona il desiderio di poter riabbracciare suo padre. E questa sera, durante la diretta del Gf Nip, la conduttrice ha una bella notizia da darle. "Bobby Solo sa molto bene che tu hai detto che rinunci a qualunque tipo di appello, anche a un solo euro - rivela Barbara -. Bobby sa molto bene che nessuno mai, io soprattutto, gli ha detto di venire in trasmissione, di fare un ricongiungimento davanti alle telecamere. Detto questo io posso dirti che poche ore fa lui ha fatto un comunicato sempre molto duro, però finisce con una frase 'auspico di riappacificarmi con mia figlia in privato'".

Sentite queste parole, Veronica è scoppiata a piangere: "Grazie Barbara, ci ho creduto anche perché la storia di Maradona mi ci ha fatto credere. Io ti ringrazio perché sai che io mi sono affidata a te".