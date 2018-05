Gf, Baye Dame dopo la squalifica: "Mi pento di quel che ho fatto, ma mi è servito"

Dopo la squalifica dal Gf Nip, a seguito dall'aggressione verbale e quasi fisica nei confronti di Aida Nizar, Baye Dame si sfoga con il settimanale Spy.

"Ho fatto l'errore di attaccare Aida, ma io ho avuto un'esistenza da discriminato - dice Baye Dame - . Mi hanno accusato di bullismo e razzismo, proprio le cose di cui sono stato vittima per anni. Ho temuto di aver deluso i miei genitori adottivi, ma loro sanno chi sono". L'ex concorrente del Gf, infatti, ha origini senegalesi, ma fin da quando è piccolino è stato affidato a una coppia italiana.

Ma la sua squalifica non gli va proprio giù, anche se crede che sia stata la punizione giusta. "A lungo ho dovuto sorridere e fare buon viso a cattivo gioco come quando mi sentivo chiamare 'scimmia nera' - conclude Baye -. Ripeto sono stato vittima di diversi episodi di discriminazione. Nella Casa mi sono preso carico di tutti i problemi dei miei compagni e così sono esploso... Quello che ho fatto è stato brutto, anzi orribile, e me ne pento, ma mi è servito di lezione. Ora vado avanti e adesso il futuro lo vedo colorato".