Gf, Baye Dame è squalificato

Baye Dame è stato squalificato dal Gf Nip, il suo comportamento non ammette nessun tipo di giustificazione.

Barbara D'Urso lo ha detto chiaramente e Baye Dame ne deve prendere atto. "Per fortuna non c'è solo odio, razzismo e sessimo al Gf, ora devo andare col primo provvedimento preso dal Gf - ha esclamato Barbara D'urso -. I fatti accaduti in settimana sono di una enorme gravità. L'opoinione pubblica non ha dubbi e neanche il Gf. Le aggresisoni e la violenza non ha niente a che fare con lo spirito di questo programma. Per questo il Gf prenderà pià di un provvedimento, il primo riguarda l'episdio più grave che parla dell'agressione di Baye Dame a AIda Nizar che non ha alcuna giustificazione. Per questo Baye Dame sei ufficialmente squalificato dal gioco".

E dopo la lettura del comunicato, il concorrente senegalese abbandona la Casa tra le lacrime dei suoi compagni. E se Lucia urlava disperata, "non può passare questo perché tu Baye non sei così", dall'altra Angelo portava tutti coi piedi per terra: "Tutti noi ci dobbiamo vergognare perché abbiamo fatto tutti e solo lui lo ha preso nel culo. Dovete pulirvi quella bocca che avete piena di merda. Tocca andare a fare le guerre ma che cazzo volete dimostare vorrei sapere. Zitti e non iniziate a fare ste cose. Zitti e basta".