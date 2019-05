Gf, Daniele riceve in diretta una lettera dai suoi genitori

Serata di emozioni ieri al Grande Fratello per Daniele. Ha infatti ricevuto una lettera consegnatagli dai suoi genitori. Lui, prima di ricevere la lettera e di leggerla davanti ai telespettatori, ha visto un filmato che ha raccolto tanti sfoghi di Daniele riguardanti il suo passato in quanto come da lui specificato ha molto sofferto: "Nella vita, ho sofferto tanto" ed altre frasi riconducibili al suo passato non semplice.

La lettura della lettera da parte di Daniele

Dopo l'arrivo di Daniele in Mistery Room, Barbara D'Urso ha anche ricordato che un aneddoto raccontato da Daniele nella Casa è stato oscurato dal programma a causa della pesantezza delle affermazioni. Il protagonista ha quindi preso coraggio, e con la voce spezzata dalle lacrime ha letto la lettera: "Daniele, ti seguiamo sempre e abbiamo sentito che racconti di avere avuto tanti problemi. Noi sappiamo quello che hai attraversato ma ora dimenticati dei fantasmi del passato e la vita non si guarda mai indietro. Pensiamo che questo Grande Fratello ti sia stato utile per capire che ce la puoi fare da solo. Potrai comunque sempre contare su di noi che siamo orgogliosi di te. Ora, vai avanti con serenità e non ti preoccupare di nulla. Ti vogliamo bene. Mamma e papà".