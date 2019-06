Gf, Francesca De André fuori controllo con Onestini: "Prendo una mazza e faccio razzia"

Mancano poche ore alla finale di questa 16esima edizione del Grande Fratello e gli umori non sono dei migliori, soprattutto quello di Francesca De André, furiosa con Gianmarco Onestini che non ha espresso pensieri positivi nei suoi confronti.

Gianmarco, chiamato dalla produzione del Gf ad esprimere il suo personale parere nei confronti di alcuni concorrenti, non si è tirato indietro e, mantenendo l’aplomb che lo contraddistingue, ha rimproverato Francesca per alcuni comportamenti reiterati e non condivisi avuti nella Casa di Cinecittà: dal modo con cui si è sempre approcciata nei suoi confronti, fino all’ultimo atteggiamento scontroso avuto con Gennaro Lillio e che lui non ha sopportato.

“ Quando eravamo di là e tu eri con Gennaro, gli hai tirato via il piatto mentre stava mangiando e a me non è piaciuto – ha detto Onestini alla De André - . Non sono cose che mi piacciono: credo che tra persone mature si possa parlare in maniera civile senza dover alzare il tono di voce o tirare un sanpietrino quando uno sta mangiando ”.