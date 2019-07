Gf, Gennaro e Francesca si sono lasciati? La versione di Lillio

Dopo aver partecipato al Grande Fratello 16, il reality-show condotto da Barbara d'Urso, Francesca De André e Gennaro Lillio sono tornati al centro del gossip. A far parlare degli ex gieffini adesso è un'indiscrezione circolata in rete, che vedrebbe la coppia nata al GF sull'orlo di una crisi d'amore. La voce in questione è diventata virale nel web, a seguito di un messaggio sibillino lanciato da Lillio attraverso il suo profilo Instagram, in cui l'ex gieffino parla dell'importanza del rispetto reciproco in un rapporto di coppia.

Tra le sue ultime Instagram stories, Lillio aveva riportato una citazione di Sophia Loren: "Si può voler bene a tante persone. Ma l’amore, l’ammor è n’ata cos!". E, prendendo spunto dall'aforisma della celebre attrice campana, Lillio aveva poi dato la sua definizione di amore: "Capirsi, complicità, trattarsi bene, trattarsi con educazione, coccolarsi, modi, rispettarsi e rispettare. Rispetto, rispetto, rispetto!". Quest'ultime parole sibilline non erano state inizialmente chiarite dall'ex gieffino, ma in una nuova storia condivisa con i follower l'ex compagno di Lory Del Santo ha voluto smentire l'incessante rumor che lo vedrebbe lontano da Francesca De André.

Gennaro Lillio e Francesca De André, dopo il Grande Fratello

"Ragazzi vedo che vi allarmate così tanto - ha fatto sapere ai suoi follower Gennaro Lillio, chiarendo così la sua posizione in merito alla voce che lo vedrebbe lontano dalla De André -. Io e Fra (Francesca De André, ndr) non ci siamo lasciati e una di quelle storie riguardo l’amore è semplicemente un mio pensiero che rispecchia i miei valori. Che voi tra l’altro ben sapete".

L'ex compagno di Lory Del Santo ha poi chiarito che vive la sua relazione con Francesca lontano dai social media: "Io e Fra viviamo la nostra relazione anche distaccata dal mondo social, per rispetto del nostro rapporto e della nostra privacy. Grazie a tutte le persone che ci sono vicine".

