Gf, Gina Lollobrigida entra nella Casa

I concorrenti del Gf Nip hanno ricevuto un'incredibile sorpresa: nella Casa è entrata la grandissima Gina Lollobrigida.

La celebre attrice è entrata dalla porta rossa per tutti i ragazzi, ma in particolare per uno, Simone Coccia. Il compagno dell'onorevole Stefania Pezzopane, infatti, una volta finito il gioco vorrebbe intraprendere la carriera di attore. Così la conduttrice del Gf ha pensato di fargli una sorpresa, dal calibro di Gina Lollobrigida.

La star di Hollywood è entrata nella Casa e ha voluto fare un discorso a tutti. "Volevo dirvi - inizia Gina Lollobrigida - che ho saputo che siete stati molto bravi, però quando uscirete tenete i piedi per terra e se volete fare una carriera artistica fatelo, ma la popolarità e la bellezza durano poco. L'importante è quello che avete dentro. Dovete lavorare e non fermarvi mai. La vita è lunga e bisogna andare avanti con coraggio. Io spero che possiate soddisfare il vostro sogno. E' importante credere in noi stessi quando siamo nella vita e dobbiamo andare avanti".

E dopo questo discorso sentito, Barbara D'Urso mette alla prova Simone. Così il concorrente del Gf Nip recita un piccolo pezzetto prendendo per mano Gina: "Lei è la donna più bella del mondo e sarà conquistata da me". Ma finite di pronunciare queste parole, la celebre attrice esclama: "Auguri".

Simone avrà convinto Gina?