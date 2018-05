Gf, il "gran rifiuto" di Alberto: "Con Aida solo un'amicizia"

Non c'è pace per Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello. La "provocatrice" di fatto ha dovuto incassare il "gran rifiuto" da parte di Alberto. L'imprenditore di Viterbo a quanto pare con la spagnola sogna solo una grande amicizia, nulla di più. Nelle prime ore dnetro la casa i due erano apparsi molto affitati e gli altri concorrenti avevano subito pensato ad un flirt tra i due. Ma negli ultimi giorni l'atmosfera è completamente cambiata.



E così un faccia a faccia tra i due ha di fatto cambiato gli scenari. Alberto con Aida è stato molto chiaro: "Fisicamente non sei il mio tipo, non c’è attrazione". Pronta la replica della concorrente del Gf 15: "Qualche giorno fa l’atteggiamento era ben diverso: “Dicevi sempre: 'Magari Aida si innamora di me!'". Ma Alberto non ci sta e ribatte colpo su colpo: "Ti sbagli, da parte mia c’è sempre stata solo amicizia. Non c’è nessuna coppia”. Una risposta che lascia poco spazio alle interpretazioni, tra i due può esserci solo affetto ma non potrà sbocciare l'amore. Non è stata certo una settimana facile per Aida. Dopo le polemiche e l'espulsione di Baye, adesso il rifiuto di Alberto. Per lei il percorso nella casa si fa sempre più in salita. Il pubblico premierà la sua tenacia oppure sarà costretta ad abbandonare il reality?