Gf, incidente sexy per Mariana: la canottiera si sposta e mostra il seno

Dopo l'uscita dalla casa del Gf Nip di Baye Dame, gli animi dei concorrenti non sembrano essere più tranquilli, anzi.

Gli scontri continuano, i complotti pure, anche se i toni sono decisamente cambiati. Ma la casa del Gf non è soltanto questo perché i suoi protagonisti sanno anche dare momenti di divertimento e di grandi emozioni al pubblico. E tra un Filippo che parla della scomparsa del padre, un Luigi che sente la mancanza della sua Patrizia, c'è pure una Mariana Falace che inciampa in un piccolo incidente sexy.

La bellissima concorrente del Gf, infatti, ieri sera era seduta in salotto con Luigi Favoloso e Lucia Bramieri, i tre stavano parlando della loro vita fuori dalla Casa, quando la canottiera di Mariana si è spostata più del dovuto e ha mostrato quello che non avrebbe dovuto mostrare. La scollatura generosa ha così fatto vedere il seno della ragazza che purtroppo non si è accorta di nulla e per diverso tempo è rimasta in quella stessa posizione.

Il particolare, però, non è sfuggito agli attenti telespettatori che hanno subito immortalato la scena andata in onda su Mediaset Extra intorno alle 22. Insomma, anche in questa edizione del Gf è arrivato il primo incidente hot...