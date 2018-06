Gf, l'ex di Floriana Secondi: "Incinta di me quando viveva con Coccia. Forse quel bimbo non era il mio"

Nonostante il Gf Nip sia finito già da qualche settimana, i riflettori sugli ex concorrenti della Casa più spiata d'Italia non si sono ancora spenti. Questa volta l'attenzione è finita su Simone Coccia. Il motivo? L'ex fidanzato di Floriana Secondi, Daniele Pompili, ha attaccato la showgirl, anche lei ex concorrente del Gf. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Daniele ha fatto delle rivelazioni inaspettate che faranno parecchio discutere.

"È vero che lei parla di Simone Coccia solo in termini di amicizia, ma io mi sento ingannato lo stesso - sbotta l'ex di Floriana -. All’epoca noi eravamo fidanzati e non sapevo che loro due vivessero insieme. Ora capisco perché spesso non voleva farmi salire in casa". Daniele e Floriana, infatti, hanno avuto una relazione nel 2012, con presunto ritorno di fiamma lo scorso anno, e si sono lasciati subito dopo l'aborto spontaneo di cui lei è stata vittima. E proprio a questo tragico evento, Pompili fa riferimento nel suo duro attacco, richiamando alla mente il fatto che lei all'epoca viveva con Simone Coccia.

Le parole di Daniele sono piuttosto forti e non lasciano spazio ad intrpretazioni. Così l'uomo entra ancora più nel dettaglio: "Mentre lei mi teneva nascosto che Coccia abitava a casa sua, Floriana Secondi era incinta di mio figlio. A questo punto, mi viene da mettere in dubbio anche la paternità di quel bambino, che purtroppo non è mai nato. Simone all'epoca non era ancora fidanzato con l'onorevole Stefania Pezzopane e lavorava nelle discoteche come cubista. Floriana si era impegnata ad aiutarlo a entrare nel mondo dello spettacolo, io questo lo sapevo".

Il dubbio di Daniele è piuttosto forte e le accuse sono davvero pesanti. Le sue parole scateneranno una reazione in Floriana?