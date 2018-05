Gf, Matteo Gentili: "Alberto non rispetta le donne. Spende più soldi in preservativi che in benzina"

Uscito dalla casa del Gf Nip Baye Dame, si cambia argomento e si torna a parlare delle nomination.

Alberto è uno dei nominati e Barbara D'Urso vuole capire se "ci è o ci fa". "Alberto ha difeso Aida ha detto che altrimenti la madre non gli avrebbe permesso di rientrare in casa. Questa cosa mi è piaciuta", ha spiegato la conduttrice del Gf. E dopo un applauso generale, Matteo Gentili è intervenuto nel discorso con un'esternazione piuttosto dura: "Questo ragazzo spende più in preservativi che in benzina, ha detto cose molto brutte su Veronica e sulle donne. Questo è Alberto. Un uomo che difende le donne non fa certi discorsi e non dovete far passare solo questo messaggio. A Veronica ha detto che non dovrebbe essere qua".

Le parole di Matteo Gentili su Alberto Mezzetti sono pesantissime, ma sono parole fuori luogo. "Matteo - esclama la conduttrice del Gf - ma cosa c'entra quello che stai dicendo col rispetto delle donne. Il rispetto delle donne non si può mettere a confronto con un cretino che dice di comprare 100 preservativi perché andrà con 100 donne. È molto diverso quello che è successo, sono cose imparagonabili".