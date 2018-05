Il Gf prende provvedimenti contro Luigi e Aida. Favoloso: "Sono stato un animale"

Dopo la squalifica di Baye Dame per le aggressioni nei confronti di Aida Nizar, la produzione del Gf Nip ha preso altri provvedimenti.

In particolare, i concorrenti che più hanno esagerato "fra tutti" sono stati Aida Nizar e Luigi Favoloso. Come la stessa Barbara D'Urso ha voluto precisare, quasi tutti gli inquilini della Casa hanno avuto un atteggiamento vergognoso durante lo scontro fra Aida e Baye, ma la Nizar e Favoloso hanno fatto qualcosa in più. E ora vengono puniti.

"Il vostro linguaggio è oltre al limite dell'accettabile e ha bisogno di un provvedimento - si legge nel comunicato ufficiale -. In questi giorni abbiamo visto e sentito cose che avremmo volentieri risparmiato al nostro piubblico. Essere concorrente del Gf è una responsabilità e richiede sempre un comportamento civile. Le vostre provocazioni e comportamenti aggressivi non sono più tollerabili. Luigi Favoloso e Aida Nizar le vostre parole, gesti e comportamenti fra tutti sono evidentemente i più gravi. Per queste ragioni voi due andate immediatamente e direttamente in nomination e sarà il piubblico a decidere cosa fare di voi".

Questi sono stati i provvedimenti presi dalla produzione del Gf Nip e una volta in confessionale Luigi ha esclamato: "Accetto la punizione. Mi sono rivisto e mi sono sembrato un animale".