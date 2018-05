Gf, Stefania Pezzopane sbotta contro il reality: "Usano la mia storia d'amore con Simone"

Dopo quasi tre settimane di Gf Nip, l'onorevole Stefania Pezzopane non ce la fa più ed è sbottata per difendere la sua relazione con Simone Coccia Colaiuta e il suo stesso fidanzato.

Così, intervistata dal settimanale Oggi, la Pezzopane si è scagliata contro il Gf accusandolo di sfruttare Simone e la loro relazione. "Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in modo così morboso, la mia storia d’amore per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa - ha detto Stefania Pezzopane -. Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo hanno fatto male i loro conti: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede. Fa quello che ritiene opportuno. Ci ha pensato molto prima di accettare questa sfida professionale. Prima che entrasse nella Casa gli ho dato una sola e unica raccomandazione: stai attento alle trappole".

Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono ormai fidanzati da 4 anni, ma da quando quest'ultimo è entrato nella casa del Gf, la loro storia è stata analizzata da ogni angolatura. E tra una Floriana Secondi che ha rivelato di aver mantenuto per un anno Coccia, i messaggi hot tra Lucia Bramieri e Simone e le indiscrezioni di Vladimir Luxuria, sul concorrente del Gf se ne stanno dicendo di tutti i colori. Ma nonostante le difficoltà e tutti i rumors, la Pezzopane ha già annunciato che non andrà in studio.

E tra uno sfogo e l'altro, l'onorevole ha anche parlato delle difficoltà riscontrate all'inizio della sua relazione: "Quando ho iniziato a frequentare Simone, mi sono sentita un po’ sola: la gente e molti colleghi politici mi sono stati vicini, mentre le persone che mi conoscono meglio e alcuni amici si sono allontanati. Hanno preferito giudicare i miei sentimenti con un moralismo gratuito, sorprendente ed esasperato. Hanno pensato che fossi impazzita. Hanno svilito i miei sentimenti, pensando che fosse una storia di sesso. Si sono vergognati di continuare a frequentarmi perché Simone ha un modo di essere che, secondo loro, non è compatibile con il mio ambiente. La cosa mi ha ferito parecchio anche perché io non mi sono mai permessa di commentare o giudicare negativamente le vite degli altri. Sono una donna libera, anche in politica mi sono sempre battuta per le libertà individuali: difendere questo amore per me è diventata una scelta e, se permette, anche una battaglia politica. Simone e io ci divertiamo moltissimo. Sorridere alla vita non toglie nulla alla mia storia politica e ai miei valori di donna di sinistra".