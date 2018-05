Gf, Veronica Satti ha bestemmiato? Il web insorge

Sono ore piuttosto agitate fuori dalla casa del Gf Nip, il pubblico, infatti, durante la diretta di giovedì 3 maggio ha segnalato di aver sentito una bestemmia.

Il putiferio si è scatenato ieri sera, quando i concorrenti del Gf erano in salotto per parlare delle loro vite. Veronica Satti stava spiegando agli altri inquilini della casa più spiata d'Italia scene di vita quotidiana, quando si sarebbe lasciata scappare un'imprecazione. La figlia non riconosciuta di Bobby Solo, dopo aver imitato un saluto che si scambia con amici, avrebbe quindi bestemmiato.

Il momento incriminato della diretta sarebbe stato ripreso da alcuni utenti e immediatamente diffuso in rete. Nel video, però, ci sono parecchi rumori in sottofondo che non permettono di capire perfettamente cosa dice la concorrente del Gf. Ma se - obiettivamente - non è proprio chiaro quello che Veronica pronuncia, dall'altra il pubblico non ha dubbi e chiede a gran voce che il Gf prenda provvedimenti: "La figlia di Bobby Solo deve essere eliminata, ha bestemmiato".