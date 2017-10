Gf Vip, il bacio tra Belen e Ilary continua a scatenare il pubblico

La puntata di ieri sera del Gf Vip è stata all'insegna dei baci, ma quello che sicuramente ha scaldato gli animi in studio e a casa è stato quello tra Belen Rodriguez e Ilary Blasi.

Le due bellissime showgirl, infatti, sono state stuzzicate da Alfonso Signorini: "Abbiamo in studio due splendide donne, ora noi tutti vorremmo vedere un bacio tra voi. Dopo quello tra Cristiano Malgioglio e Lorenzo Flaherty, manca il vostro". Senza farselo ripetere due volte, Belen e Ilary si sono baciate in bocca e subito la Rodriguez ha commentato: "Devo dire che ha le labbra morbide Ilary".

E non appena la bella showgirl argentina si è allontanata dagli studi, anche Ilary Blasi ha commentato divertita il bacio: "Ho ancora la tachicardia per questo bacio". Tachicardia che probabilmente ha anche il pubblico, visto che nelle ultime ore non si parla d'altro.

Ma questo non è stato l'unico bacio della serata. A fine puntata, infatti, la Blasi ha baciato anche Signorini e mentre stava per andare in onda la pubblicità ha commentato: "Alfonso, hai la lingua rasposa". Il giudizio della conduttrice ha suscitato l'ilarità degli utenti in rete che subito si sono scatenati con le battute. (Guarda il video)