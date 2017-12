Gf Vip, Corinne Cléry: "Dopo una notte con me, il mio fidanzato non trova nemmeno più le mutande"

Corinne Cléry è sicuramente stata una delle grandi protagoniste della seconda edizione del Gf Vip.

L'attrice francese, infatti, non si è risparmiata nulla, dal bagno nuda in piscina alla furibonda lite con Serena Grandi. Corinne, poi, ha anche avuto la possibilità di vedere il suo fidanzato Angelo Costabile, dopo aver espresso qualche dubbio sulla loro relazione. I due stanno insieme da sette anni, nonostante abbiano parecchia differenza di età, lei 67 e lui 40 anni. Intervistata da Novella 2000, la Cléry ha confessato che la loro storia d'amore procede a gonfie vele e quelli che prima sembravano dei problemi, ora sono stati risolti.

Nella lunga intervista Corinne Cléry si è lasciata andare anche a dettagli piuttosto privati. "Dopo una notte con me - ha rivelato - Angelo non trova nemmeno le mutande. Cosa succede tra noi a letto? Ve l’ho detto. Non fatemi aggiungere altri dettagli a luci rosse. Fate voi, immaginate e usate la fantasia. A letto, con il mio Angelo, non manca mai nulla. Ma non chiamatelo 'Toyboy': ha 40 anni, 27 meno di me. Però la mia vitalità mantiene giovani entrambi!".

Ma dopo il Gf Vip il loro rapporto è cambiato? "Sono tornata a fare la donna, a fargli la corte - spiega Corinne -. Mi vesto sexy quando voglio il mio uomo. Insomma, ho tirato fuori il mio sex appeal, che forse avevo un po’ accantonato negli ultimi tempi. Il Grande Fratello ci h aiutato molto, insomma è stato terapeutico. Durante il reality mi sono fatta tante domande. Volevo risolvere alcuni problemi con me stessa e, devo ammettere, che il Grande Fratello mi ha aiutata. Lì dentro avete visto la vera Corinne. Avevo tante paure, ma non c’entrava nulla Angelo. Forse volevo autoconvincermi che potesse finire la storia con lui da un momento all’altro. Ma ci siamo capiti subito appena sono uscita dal reality".

Corinne Cléry non ha dubbi sul fatto che il suo fidanzato sia innamorato di lei: "In questi sette anni non mi ha fatto mancare nulla (nemmeno a letto). Ma la prima mossa l’ha fatta lui. Se stiamo anche qui, se ne parlo con voi, è soprattutto merito suo. Tutto questo si chiama amore".