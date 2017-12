Gf Vip, Daniele Bossari: "Mai stato un alcolizzato"

Daniele Bossari si sta godendo la popolarità e l'affetto riscoperti grazie al Gf Vip.

Ma intervistato da Fanpage ha voluto ribadire che non ha mai avuto un problema insormontabile con l'alcol da richiere l'intervento di un professionista. Il suo era più un malessere generale dettato dalla combinazione di svariati fattori, uno fra questi sono state sicuramente le critiche ricevute. "È stato tutto graduale - racconta Daniele Bossari -. Continuavo a lavorare ma ho cominciato a leggere una serie di critiche sul mio conto che aumentavano la mia insicurezza. Ho cominciato ad auto sabotarmi e a chiudermi. Per quanto riguarda l’alcol, all’inizio si trattava solo del gusto di bere. Con il tempo si è trasformato nel desiderio di essere sempre un po’ annebbiato. Bere mi piaceva, ma il mio era un più un problema psicologico. Non sono mai arrivato al punto in cui dovessi definirmi un alcolizzato. E continuerò a bere, brindare e celebrare, con la consapevolezza di chi ha passato un momento difficile".

La partecipazione al Gf Vip per Bossari è stata una rinascita e proprio questo programma gli ha permesso di recuperare la fiducia in se stesso. Daniele spiega di aver detto "sì" proprio allo scopo di misurarsi con il metro utilizzato oggi dal pubblico per esprimere il proprio gradimento. "All’interno di un reality come questo - sottolinea - non vieni riconosciuto per la tua professionalità, ma per la persona che sei. Mi è arrivata addosso un’ondata di affetto che sto ancora cercando di capire in che modo ripagare. Oggi sono gioioso, felice di tutto quello che sta accadendo. Vorrei ringraziare tutti, uno ad uno. È andata bene e ne sono felice. Fossi uscito subito, questa parentesi non avrebbe avuto lo stesso effetto terapeutico che ha avuto. Sarei rimasto molto frustrato e forse mi sarei ancor di più trincerato dietro le mie paure".

Nella lunga intervista un riferimento non poteva che andare alle dichiarazioni di Laura Freddi, dichiarazioni che la showgirl aveva rilasciato 16 anni fa. "Il caso non esiste - conclude Bossari -. Quella era un’intervista vecchia. Laura e io ci siamo incontrati altre volte negli anni, tra noi ci sono affetto e rispetto. Quando ci si lascia, si soffre, e quelle erano dichiarazioni esasperate. Soffrimmo entrambi ma nel presente non esiste nulla di tutto questo. Bisogna riportare i fatti all’epoca e rimetterli nella giusta prospettiva. So che oggi sta bene, che sta per diventare mamma e sono felicissimo per lei. So che pensa le stesse cose".