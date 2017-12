Gf Vip, la dedica romantica di Luca per Ivana

Questa mattina è arrivato il bacio inaspettato a Mattino Cinque, ora Luca Onestini pubblica una dedica da brividi per Ivana Mrazova.

I due ex concorrenti del Gf Vip, tra il chiaro e lo scuro, si stanno conoscendo. Ormai è ufficiale. Foto e video insieme, paparazzate nella spa, eventi mondani insieme e ora la dedica romantica di Luca su Instagram. Onestini ha voltato definitivamente pagina e la sua ex fidanzata Soleil Sorge sembra essere soltanto un lontano ricordo. Ora Luca è pronto, è pronto a impegnare il suo cuore per un'altra donna che pare essere proprio la bellissima Ivana.

Così, come un fulmine a ciel sereno, ha speso per lei parole davvero romantiche. Luca Onestini, infatti, qualche minuto fa ha scritto tramite il suo account ufficiale di Instagram: "Il rispetto è la pazienza di conoscersi a fondo senza maschere, senza bruciare tappe, senza aspettative... Ad oggi è stima, fiducia e amicizia pura... domani chissà cosa ha scritto per noi il libro della vita...".