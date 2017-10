Gf Vip, duro scontro tra Jeremias e Veronica: "Sei falsa"

Nella casa del Gf Vip è scoppiata l'ennesima lite e questa volta i protagonisti sono Jeremias Rodriguez e Veronica Angeloni.

Tutto è iniziato dopo che il Gf Vip ha chiesto agli uomini di stilare una classifica delle donne nella Casa dalla più ipocrita alla meno ipocrita. In cima alla lista ci è finito Cristiano Malgioglio che ha voluto schierarsi con il gentil sesso. La seconda classificata è risultata Veronica Angeloni che, non aspettandosi di essere considerata in questo modo dai suoi compagni, ha esclamato: "Tanto questa non è la vita reale".

Jeremias Rodriguez è subito scattato in piedi e ha accusato la pallavolista di fingere e di essere una persona falsa. Immediatamente ne è nata un'accesa discussione a cui ha preso parte anche Cecilia. L'argentino - a suo dire -, dopo l'esclamazione di Veronica, ha avuto una sorta di ammssione del fatto che nella casa la pallavolista non sia sincera. Ma dopo averglielo fatto notare, Jeremias si è allontanato senza dare la possibilità a Veronica di ribattere.

"Jeremias hai rotto il cazzo - ha urlato l'Angeloni -. Hai davvero un carattere di merda. Quando ti si parla, lanci il sasso e nascondi la mano. Hai un carattere di merda. Lui fa così, tira la provocazione, gli rispondi e non sa mantenere un discorso. Se io ti parlo, tu stai qui e ascolti quello che dico. È un bambino. Vuol dire che non ha il carattere per sostenere la conversazione. È immaturo. Stai sereno, è finita la pacchia".

Veronica Angeloni ha quindi iniziato a parlare dell'accaduto in salotto con alcuni concorrenti del Gf Vip, e nonostante Cecilia Rodriguez non fosse presente, ha sentito e subito ha preso le parti del fratello: "Ma basta, ma dai, ma che cazzo, sembriamo dei rincoglioniti qua dentro. Non ti ha detto niente".

In tarda serata, poi, i due sono riusciti a chiarirsi. Jeremias ha ribadito il suo punto di vista, Veronica pure. Ma la miccia è sempre pronta a esplodere.