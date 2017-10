Gf Vip, il fidanzato di Cecilia: "Non mi permettono di entrare in Casa"

Nella casa del Gf Vip i concorrenti cercano in tutti i modi di avere notizie dei loro cari, e se per qualcuno è andata bene, per altri no.

E' il caso di Cecilia Rodriguez che negli ultimi giorni sta attraversando una crisi perché non ha notizie del suo fidanzato. La modella argentina, quindi, si sta facendo parecchie domande e non riesce a darsi risposta. Non sa se il suo uomo la sta aspettando fuori, se è andato negli Stati Uniti per lavoro e se è orgoglioso di lei.

E se Cecilia chiama, Francesco Monte prova a rispondere. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha provato più volte a mandare qualche messaggio alla sua fidanzata, ma per un motivo o per l'altro non ci è mai riuscito. Un giorno ha inviato un aereo, ma la Rodriguez non ha fatto in tempo a vederlo. Mentre ieri pomeriggio si è recato fuori dalle mura della casa del Gf Vip per urlare frasi d'amore alla sua Gorda, ma i concorrenti erano in salotto per la prova settimanale e non si sono accorti di nulla.

Amareggiato dal fatto di non aver potuto sentire la sua fidanzata, Francesco Monte ha lasciato un messaggio su Instagram: "Per me da fuori è più difficile. Vorrei entrare in ogni modo in quella Casa solo per guardarla però purtroppo ancora non mi permettono di fare nulla. Ho fatto la mia richiesta alla produzione. Come nei classici colloqui di lavoro, la risposta è stata: 'Le faremo sapere'".

Purtroppo, però, Cecilia non sa di tutti questi tentativi del suo fidanzato, ma la sorella Belen l'ha tranquillizzata: "Sta andando tutto bene fuori".