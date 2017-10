Gf Vip, Francesco Monte ce l'ha fatta: finalmente arriva l'aereo per Cecilia

Sono giorni che il fidanzato di Cecilia Rodriguez prova a farle arrivare messaggi d'amore all'interno della casa del Gf Vip.

Purtroppo, però, i vari tentativi non sono riusciti a superare gli ostacoli. Un giorno, infatti, Francesco Monte aveva inviato un aereo sopra la casa del Gf, ma i vip erano impegnati con una prova e non sono potuti uscire a vederlo. Un'altra volta, invece, il fidanzato di Cecilia era fuori dalla porta rossa e chiamava la sua amata, ma lei non è riuscita a sentirlo.

Per queste ragioni, Cecilia Rodriguez ha più volte manifestato la sua delusione per non aver ricevuto nessun messaggio dal suo compagno. E quando Belen è entrata nella Casa le ha domandato se fuori fosse tutto a posto. Ora, dopo vari tentativi Monte ce l'ha fatta. Questa mattina un aereo ha sorvolato la casa del Gf Vip e ha mostrato a Cecilia uno striscione del suo amato: "È come musica, chiquita mia! Ti amo".

Immediatamente, il cuore della mdoella argentina si è riempito di gioia e gli occhi di lacrime: "Grazie amore mio, ti amo".