Gf Vip, Giulia De Lellis beccata con un altro uomo prima di entrare nella Casa

L'esperienza al Gf Vip di Giulia De Lellis procede a gonfie vele, tanto che anche il suo fidanzato si è detto orgoglioso di lei, ma proprio quando tutto sembrava andare per il verso giusto, arriva il colpo di scena.

Come un fulmine a ciel sereno, Dagospia ha pubblicato alcune foto che potrebbero mettere in seria difficoltà la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il quotidiano, infatti, ha pizzicato la influencer in compagnia dell'esperto d'arte Daniele Radini Tedeschi su una panchina di un parco romano in un pomeriggio di fine estate, prima che lei entrasse al Gf. I due, nelle foto scattate da Dagospia, sono piuttosto intimi e tra un abbraccio e l'altro sembra si scambino anche un bacio.

Le foto pubblicate dal quotidiano hanno subito fatto il giro del web e i fan di Giulia e Andrea Damante non credono che la De Lellis abbia tradito il suo amatissimo fidanzato. Piuttosto sostengono che tra lei e Daniele ci sia soltanto amicizia.

Ma chi è Daniele Radini Tedeschi? Dagospia sottolinea che è stato il curatore del padiglione guatemalteco alla Biennale di Venezia 2015, è un conoscitore di Caravaggio e parla all’Accademia dei Lincei di Giovanni Antonio Bazzi. Ma non solo. Negli ultimi tempi Radini Tedeschi è diventato un personaggio televisivo con le sue apparizioni dotte a Detto Fatto.

La produzione del Gf Vip deciderà di far vedere queste foto a Giulia De Lellis lunedì prossimo? Giulia ha tradito Andrea? (Guarda la foto)