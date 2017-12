Gf Vip, Giulia De Lellis: "Sogno di recitare. Spero la Izzo mi faccia da consulente"

Per Giulia De Lellis questo è sicuramente un momento felice, dopo l'esperienza del Gf Vip tutte le sue fan l'adorano ancora di più.

Ma la fidanzata di Andrea Damante, oltre a continuare il suo percorso da influencer, ha un sogno nel cassetto: diventare un'attrice. Intervistata dal magazine DiPiù, Giulia rivela di essere decisa a inseguire il sogno di recitare in una serie tv: "Mi piacerebbe prendere parte a una fiction, recitare è sempre stato il mio sogno. Ma so che per farlo mi dovrò iscrivere a un corso di recitazione. Fare l’attrice è un sogno nel cassetto, anche se non è l’unico. Mi piacerebbe anche lasciare un segno nella moda, ci sono portata".

Giulia De Lellis, poi, ha anche parlato della sua esperienza nella casa del Gf Vip, un'esperienza che per lei è stata positiva al 100%. E nonostante la ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia legato con tutti, una donna ha "stregato" il suo cuore. "Dopo aver fatto il Grande Fratello Vip insieme - dice la De Lellis - porto Simona Izzo nel cuore. Spero di poterla frequentare anche fuori dalla Casa. Non solo, vorrei diventasse una mia consulente, non solo di vita, ma anche professionale".