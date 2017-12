Gf Vip, Giulia De Lellis svela un retroscena sulla finale: "Quella sera hanno chiuso le mie fanpage"

Passate quasi due settimane dalla finale del Gf Vip, Giulia De Lellis ha avuto il tempo e la possibilità di metabolizzare quella che è stata la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia.

Intervistata da Fanpage, la fidanzata di Andrea Damante ha espresso anche qualche perplessità in merito alla sua mancata vittoria. "La mancata vittoria al Gf non credo sia dipesa dalle bimbe, ma da altre situazioni in merito alle quali non voglio entrare. Non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine. È accaduta una cosa molto particolare, ma sono stata felice del mio percorso. È andata bene così", ha spiegato la quarta classificata del Gf Vip.

Giulia De Lellis, quindi, ha tirato fuori per la prima volta un tema che aveva già fatto discutere: le sue bimbe. Le sue accaniti sostenitrici, infatti, la sera della finale del Gf Vip si sono trovate in difficoltà perché tutte le loro pagine a sostegno della De Lellis erano state chiuse improvvisamente. Il motivo? E' un mistero, ma fortunatamente è acqua passata per tutti.

E una volta parlato delle sue "bimbe", Giulia ricorda anche degli scontri avuto fuori e dentro la Casa. "Hanno provato in tutti i modi a sporcarmi, ma non ci sono riusciti - dice la De Lellis -. A quella persona che mi ha dato della 'feccia umana' preferisco non dire niente, è incommentabile".