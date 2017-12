Gf Vip, Ilary Blasi: "Totti fissato col sesso? Infatti io lavoro di più"

Finito il Gf Vip, Ilary Blasi si gode un po' di meritato relax e intervistata da Il Fatto Quotidiano ha parlato anche della sua vita privata.

La conduttrice ha spiegato di dividersi fra lavoro e famiglia. E ora che Francesco Totti non gioca più, può darle una mano. "La nostra quotidianità a volte è più banale di quanto uno possa pensare, tra ruoli e doveri, obblighi famigliari e desideri di fuga per una vacanza, quindi le gioie di una famiglia che sta bene insieme - dice la Blasi a Il Fatto Quotidiano -. Restano i riflettori perennemente accesi. E magari ormai siamo diventati scontati, sui giornali in questi anni è apparso un po' di tutto, compresa la discussione su un quarto figlio: sì o no?".

E quando le viene ricordato che nel 2010 aveva dichiarato che "Totti è un po' fissato per il sesso, per fortuna ci sono ritiri e allenamenti", ammette: "Ora ha smesso.. Infatti ho iniziato a lavorare tanto io". Così Ilary Blasi si lascia scappare una battuta simpatica che conferma la sua serenità di coppia.

"Ma Totti è geloso?", le viene domandato. "Sono anni che me lo chiedono - conclude Ilary Blasi - battute su battute, eppure la realtà è decisamente differente: quando usciamo insieme, gli uomini guardano lui, non me. Una tristezza".