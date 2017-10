Gf Vip, Luca Onestini scopre la verità su Soleil: "Una vigliacca"

Finalmente Luca Onestini ha scoperto cosa sta succedendo fuori dalla casa del Gf Vip e a dirglielo è stato proprio il fratello Gianmarco.

Dopo un primo abbraccio fra i due, Ilary Blasi ha mostrato a Luca Onestini un filmato riassuntivo nel quale viene spiegato tutto quello che sta accadendo fuori. Da Giulia Latini che spiega di essersi sentita con l'ex tronista di Uomini e Donne a Soleil Sorge che si è rivista con Marco Cartasegna.

"Non si è comportata nel modo migliore - dice Gianmarco Onestini -. Ti ha mancato di rispetto per molte cose, è uscita con un'altra persona. E' andata anche al compleanno della sorella di Marco". E Ilary Blasi ha aggiunto: "Noi l'abbiamo anche invitata in studio perché so che l'argomento è delicato, ma lei non ha accettato".

Dopo il filmato, ma soprattutto dopo le parole rotte dal pianto del fratello Gianmarco, Luca Onestini dice: "Io sono entrato fidanzatissimo e pensavo di aver costruito cose importanti con lei. Fino a quano non avrò modo di confrontarmi con lei rimango fedele a quelle che erano le mie sensazioni".

Sembrava, quindi, che Luca l'avesse presa più o meno bene. E dopo aver salutato il fratello che gli ha ripetuto che sta andando alla grande, Onestini è tornato tra gli altri vip del Gf. "Ho visto tanta salsità - spiega Luca con le lacrime agli occhi -. Io non ho mai nascosto niente a lei, non l'ho mai tradita. Attaccare la mia famiglia è inaccettabile. Giulia Latini è stata importante e l'ho sempre detto a Soleil nonostante mi avesse chiesto di andarle contro anche pubblicamente. Soleil non lo sapeva che io avevo sentito Giulia perché era un tasto dolente. Io con Giulia sono solo amico".

Ma ecco che quando la situazione sembrava essere più o meno tranquilla, il Gf mette a dura prova i nervi di Luca Onestini. Ilary Blasi, infatti, gli dice che ha la possibilità di parlare con Soleil solo se abbandona la casa. E qui Luca scatta improvvisamente: "Ci sono persone cattive che aprofittano di quando non puoi difenderti. Dì tutto, ma non sulla mia famiglia. Cosa devo chiarire (dice urlando, ndr) con questa persona qua? Me lo ha detto mio fratello che sta facendo di tutto per andarmi contro. Che cazzo devo chiarire. Non è nemmeno venuta in studio, è una vigliacca. Io non le do la soddisfzione e rimango qua".

Immediatamente, tutto il pubblico e i concorrenti del Gf Vip sono esplosi in un enorme applauso. Tutti sono dalla parte di Luca.