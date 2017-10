Gf Vip, Luca svela un retroscena: "Lei voleva entrare nella Casa, ma non è stata scelta. Così se l'è presa con me"

Luca Onestini parla ormai a ruota libera di Soleil Sorge e con gli altri concorrenti del Gf Vip ha svelato tutti gli alterini che ci sarebbero dietro la fine della loro storia d'amore.

Secondo quanto ha raccontato nelle ultime ore Luca Onestini, a provocare la rabbia di Soleil sarebbero stati proprio gli autori del Gf Vip che avrebbero deciso di far entrare l'ex tronista di Uomini e Donne al posto della sua compagna. "Lei voleva venire a tutti i costi qui - spiega -. Voleva partecipare al Gf lei. Si è incazzata quando hanno chiamato me. Lei pensava di fare il provino, poi hanno chiamato solo me e si è arrabbiata tantissimo, ha detto 'ma vaffanculo'. Io ero contento se lei veniva, le ho detto 'io sono contento se andassi tu'. Dopo pareva avesse accettato la cosa e sembrava felice che io venissi qui dentro. Questo evidentemente è il ringraziamento per il fatto che sono entrato io e non lei".

Ma Luca è davvero un fiume in piena e ha aggiunto che Soleil Sorge avrebbe intenzione di fare l’attrice e che sarebbe addirittura disposta a tutto pur di ottenere la visibilità che sogna. L’ingresso di Luca nella Casa del Gf Vip, però, gliel'avrebbe strappata. "È disposta a tutto per farsi vedere - ha sottolineato -. Fai un programma televisivo, la gente ti riconosce. Non ha aspettato altro. Per lei, era un'occasione d'oro… sei al centro dell'attenzione per far parlare di sé. Lei mi diceva: 'Io voglio essere pulita, voglio fare l'attrice'. Sta facendo il peggio del peggio, il trash della televisione. Per andare in tv sei disposta a fare tutto questo, alla persona che dicevi di amare?! Pur di fare un programmare ha buttato via me. Morto di fama? Detto da lei è un complimento. Io qui dentro parlo d'amore, lei fuori, parla di follower e spara addosso a me e alla mia famiglia".