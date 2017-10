Gf Vip, Malgioglio: "Lunedì lascio la casa. Sono stufo"

Dopo cinque settimane di permanenza nella casa del Gf Vip, pare che per Cristiano Malgioglio sia arrivato il tempo di abbandonare il gioco.

Il cantante ritiene le giornate nel reality troppo noiose e confidandosi con Daniele Bossari e Gianluca Impastato ha fatto sapere: "Tutti abbiamo voglia di uscire. Se ci fate caso vogliono andare tutti via, ma nessuno prende la decisione di andarsene. Lunedì il mio colpo di scena sarà 'da stasera io lascio il Grande Fratello'. Apro la porta rossa e me ne vado via. E non me ne frega più niente. Non posso vivere con l'ansia".

E ancora: "Io sono lo zio di tutti e vi voglio molto bene. Sono tutti molto affettuosi con me. Siete delle persone bellissime, non c'è una sola persona acida. Poi, più va avanti il Gf più si è di meno e non puoi evitare niente. Non si può evitare che ci siano degli scontri. È normale, capita. Stiamo facendo un programma molto difficile dove si soffre, dove viene fuori quella sensibilità che pensavi di avere perso. Qua dentro si ride e si piange".

Ma questa non è la prima volta che Cristiano Malgioglio manifesta l'intenzione di abbandonare il Gf Vip, ma le sue parole non hanno mai avuto un seguito effettivo. Avrà forse cambiato idea? Lunedì lascerà veramente la casa del Gf?