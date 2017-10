Gf Vip, Malgioglio: "Signorini è stato il primo uomo della mia vita"

La quinta puntata del Gf Vip è stata ricca di colpi di scena e sorprese, ma una rivelazione di Cristiano Malgioglio ha incuriosito il pubblico.

Nel corso della settimana, infatti, Cristiano Malgioglio, incalzato da Simona Izzo, ha confessato che Alfonso Signorini è stato il primo uomo della sua vita. Nella clip mandata in onda in studio, si vede il cantante mentre spiega che il loro è stato un vero amore. E una volta finito il filmato, Ilary Blasi ha voluto saperne di più, così Alfonso Signorini ha esclamato: "Malgy, non sai tenerti un cecio in bocca neanche a pagarti. C'eravamo promessi prima di entrare nella casa del Gf Vip che avresti taciuto su questo". "Purtroppo lo sai che Simona è brava a scatenare determinate emozioni", replica Malgioglio.

Ma quello che incuriosisce la conduttrice, il pubblico e i vip del Gf è il motivo per il quale i due si sono lasciati. In diretta Cristiano Malgioglio dice "perché ci amavamo troppo". E subito Alfonso aggiunge: "Va beh, dico anche che gelato al cioccolato ero io". Sembrava, quindi, che l'argomento fosse stato chiuso, quando Simona Izzo prende la parola. "Io voglio dire perché i due si sono lasciati - spiega la regista -. Durante la settimana sono andata nella piega o piaga dell'amore e mi ha detto il perché. Malgioglio mi ha detto: 'Noi eravamo etero, ci siamo incontrati da amici. Ci amavamo così tanto da amici che abbiamo deciso di diventare gay per amarci".

La spiegazione di Simona Izzo, la confessione di Cristiano Malgioglio e le parole di Alfonso Signorini hanno fatto scatenare i social che in queste ore non parlano d'altro.