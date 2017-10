Gf Vip, Predolin: "Stasera mi legherò ai cancelli di Cinecittà per protestare"

La squalifica di Marco Predolin dal Gf Vip continua a far discutere sia dentro che fuori dalla casa più spiata d'Italia.

E se all'interno gli ex compagni di avventura lo ricordano per le sue simpatiche battute, all'esterno Marco Predolin sta facendo di tutto per non finire nel dimenticatoio. Dopo essere stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e di Barbara D'Urso a Domenica Live, il conduttore ha da poco annunciato che questa sera si presenterà negli studi del Gf Vip.

"Buongiorno - dice Predolin in un video appena pubblicato su Instagram - sono qui con Laura (la sua compagna, ndr). E dato che siamo molto incazzati per la mia espulsione ingiusta, noi stiamo andando a Roma. Siamo sul Frecciarossa. Stasera ci presenteremo e ci legheremo ai cancelli di Cinecittà a protestare. Non sappiamo ancora, per ora non ci hanno ancora convocato in studio. Però noi ci stiamo muovendo. Stasera seguiteci perché secondo me vedrete due pazzi che entrano in studio. Ciao".

L'ex concorrente, quindi, starebbe andando a Roma per presenziare alla puntata del Gf, nonostante non abbia ricevuto alcun invito. Tutti i concorrenti che vengono squalificati, infatti, per regolamento, non possono mai più far rientro in studio, nemmeno per la puntata finale. Ma a quanto pare Marco Predolin non ci sta e promette che questa sera ne combinerà di cotte e di crude. (Guarda il video)