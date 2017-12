Gf Vip, scatta il bacio tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono sempre più complici e agli eventi mondani appaiono sempre insieme.

Questa mattina, Federica Panicucci si è collegata con loro dallo studio di Mattino Cinque. E con gli ospiti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si è parlato della loro possibile storia d'amore. "Io ho dato la mia benedizione a Ivana - ha detto Cecilia -. Le ho detto che se si piacciono è giusto che lei si butti".

E dopo qualche secondo, la conduttrice ha aperto il collegamento con i due piccioncini. Federica Panicucci ha subito domandato se ci fossero degli sviluppi tra di loro, e se da una parte Ivana è stata più restia, Luca Onestini ha confessato: "Sviluppi ancora no, fosse per me... Ragazzi, convincetela, spezzate una lancia a mio favore".

Immediatamente il pubblico ha iniziato a urlare in coro "bacio, bacio, bacio" e così, come un fulmine a ciel sereno, Ivana ha esclamato: "Dai, diamoci un bacio sulle labbra". E i due si sono scambiati un bacio sulle labbra. Rigorosamente a occhi chiusi. Come dice il detto, se son rose fioriranno...