Gf Vip, tutti contro Soleil Sorge

L'atteggiamento di Soleil Sorge ha fatto infuriare i vip del Gf e nelle ultime ore tutti le stanno dando contro.

Luca Onestini, dal canto suo, si sta sfogando con i suoi compagni: "Mi ha pugnalato alle spalle, sta facendo tutto questo per un po' di visibilità. E io che ero qui a parlare bene di lei, a dire quanto mi mancava". Più volte durante le sue sfuriate, l'ex tronista di Uomini e Donne è scoppiato a piangere e Jeremias nel consolarlo si è lasciato scappare: "Stai tranquillo. Ti togli una merda di dosso".

Anche Giulia De Lellis ci è andata giù pesante: "Lei non ha avuto nemmeno la dignità o il minimo rispetto per questo ragazzo nel venirglielo a dire in faccia. So solo che è una bruttissima persona". In una lunga conversazione con Cristiano Malgioglio, anche il cantante si è lasciato andare: "Questa ragazza pur di apparire farebbe di tutto".

Poi è arrivato il turno di Cecilia Rodriguez, che dopo aver rivelato che lei sapeva già quello che sarebbe successo tra Luca e Soleil perché glielo avevano rivelato prima di entrare al Gf Vip, asciugando le lacrime di Onestini ha esclamato: "Pensa che tu sei una bella persona e non meriti una persona così al tuo fianco".