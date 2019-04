GF16, Audrey è la più contesa della casa: tris di cuori per la modella

Si fanno sempre più intriganti le dinamiche interpersonali che coinvolgono gli inquilini della casa del Grande Fratello 16. Nonostante la presenza di belle ragazze abbondi, per il momento pare che a canalizzare la maggiore parte delle attenzioni sia Audrey Chabloz: la modella ha puntati su di sé gli occhi di ben tre concorrenti. Enrico, Gianmarco Onestini e Michael non hanno fatto mistero di nutrire un particolare interesse per Audrey, la quale però, da parte sua, non pare avere intenzione di cercare l'amore sotto l'occhio attento delle telecamere.

Enrico non perde occasione per avvicinarsi ad Audrey, la quale non gli lesina complimenti. Confidandosi con Cristian Imparato, il veneto pare essere lieto di come procede la conoscenza con la Chabloz, ma quest'ultima, parlando sempre con il cantante è chiara su ciò che prova: "A me piace tantissimo come persona, è una bomba lui!" , ammette. L'interesse di Audrey per Enrico, però, non potrebbe mai sfociare in amore per la modella. Il ragazzo, invece, cerca consigli tra gli altri compagni di avventura per poter conquistare la bella concorrente: non ha intenzione di arrendersi, convinto di avere delle possibilità.

Nel frattempo, Gianmarco confessa a Michael che Audrey non gli è indifferente, ma parlando con il Terlizzi scopre che la valdostana ha avuto parole gentili per lui, ma anche per l'amico con cui sta dialogando. E se Michael, proprio per rispetto del rapporto con Onestini, decide di fare un passo indietro, il fratello di Luca mostra felice il braccialetto che ha al polso: è proprio di Audrey e la modella, viceversa, ha il suo e non solo lo ha sempre con lei, ma ci tiene parecchio, come la valdostana ha ammesso.

Chi avrà la meglio sul cuore di Audrey? Ma soprattutto la valdostana, che pare flirtare volentieri coi suoi spasimanti, accetterà il corteggiamento? Anche questo argomento di certo verrà snocciolato durante la diretta.

