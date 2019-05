Gf, scontro tra Cipriani e Vignali. Francesca: "Ho rifatto il seno per un problema"

Dopo essere stata definita “una delle persone più stupide mai conosciute” da Valentina Vignali, Francesca Cipriani ha chiesto a Barbara d’Urso di entrare nella casa del GF16 per un confronto con la cestista.

Già durante la settimana, la showgirl aveva espresso il suo disappunto nei confronti delle dichiarazioni della gieffina attraverso una serie di post social in cui aveva lanciato l’hashtag “Vignali chi?” e, durante la puntata del 13 maggio scorso, la Cipriani ha avuto l’opportunità di dire alla Vignali ciò che pensa guardandola negli occhi. “ Raffinata come al solito ”, ha esordito Valentina commentando il look scelto dalla showgirl per entrare nella Casa di Cinecittà. E Francesca, agguerrita, è partita all’attacco: “ Il mio seno ha una storia e Barbara lo sa! L’ho rifatto perché avevo una malformazione e tu, prima di giudicare, dovresti conoscere la storia delle persone ”.