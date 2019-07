Ghali contro Salvini: nel nuovo brano gli dà del "fascista"

Il rapper Ghali si schiera apertamente contro il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Lo cita prima in modo esplicito, poi in modo implicito. Ma il giudizio non cambia. Ghali definisce Salvini "fascista" nel suo nuovo album "Vossi Bop Remix feat. Ghali", che sostanzialmente è la nuova versione del brano di Stormzy, la hit internazionale arrivata al n.1 nella classifica inglese e con all’attivo oltre 74 milioni di streaming.

Il brano di Ghali cita testualmente il leader della Lega paragonandolo ad un migrante: "Salvini dice che chi è arrivato col gommon / Non può stare .it ma stare .com / Anche se quando consegnavo pizze ai campi Rom / Mi lasciavano più mance degli artisti Pop". Il brano prosegue con altri insulti al vicepremier dandogli apertamente del "fascista": "Alla partita del Milan ero in tribuna con gente / C’era un politico fascista che annusava l’ambiente".

Un ennesimo attacco al leader del Carroccio. Ricordiamo, infatti, che solo nel 2017 Fedez aveva tirato in ballo Salvini col brano Vorrei ma non posto. E oltre a citarlo, gli faceva pure il dito medio. Ora, ci risiamo. Nuovo repper, ma la solfa è sempre la stessa.