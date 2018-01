Giallo all'Isola dei Famosi, Paola di Benedetto bloccata dalla polizia messicana

Soltanto ieri si parlava di una particolare amicizia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, ora, ancora prima che l'Isola dei Famosi prenda il via, proprio quest'ultima è la protagonista di un piccolo giallo.

Paola Di Benedetto, conosciuta al grande pubblico per essere stata Madre Natura a Ciao Darwin, non ha raggiunto l'Honduras insieme agli altri naufraghi. A rivelarlo è il settimanale Spy tramite i suoi profili social ufficiali. La modella è stata bloccata dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Città del Messico. Al controllo prima della partenza, Paola è risultata sprovvista del passaporto, documento che, ovviamente, aveva al momento della partenza dall'Italia.

A questo punto è scoppiato il "giallo" dell'Isola dei Famosi: il documento è stato smarrito (ma dove, visto che la concorrente al momento dell'imbarco aveva il documento e poi non si è recata in nessun posto dopo lo sbarco per il cambio a Città del Messico) oppure qualcuno l’ha deliberatamente nascosto o eliminato per liberarsi di una pericolosa rivale?

E mentre i naufraghi hanno raggiunto l'Honduras con un concorrente in meno, la produzione dell'Isola sta freneticamente cercando di far ripartire Paola Di Benedetto prima della messa in onda di lunedì 22 gennaio.