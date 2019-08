Adesso Vacchi si traveste da donna e replica alle critiche

Qualche giorno fa Gianluca Vacchi era finito nell'occhio del ciclone per un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il ricco imprenditore è abituato ad essere al centro delle polemiche per i suoi bizzarri video, come quello in cui dava da mangiare ad un ippopotamo nel suo giardino. Ma il suo ultimo video aveva suscitato critiche ben più gravi che forse non gli sono andate giù. Nelle immagini Gianluca Vacchi ballava sulle note del suo pezzo "Mueve" e usava il lato b delle sue amiche e della fidanzata Sharon Fonseca come un tamburo per poi terminare con un balletto e un tuffo finale.

L'intento di Vacchi era ironico, ma molti avevano criticato quello che poteva sembrare un messaggio sessista, "poco rispettoso nei confronti delle donne e del loro corpo, usato come un oggetto". A chi lo accusava di non rispettare le donne, Gianluca aveva risposto subito per le rime: "Io le rispetto molto. Impara a scherzare se vuoi rispettare la vita". Ma forse l'accusa era talmente grave che ha deciso di non limitarsi a replicare ai commenti critici e ha deciso di pubblicare un nuovo video.

Nel nuovo filmato, Gianluca Vacchi prova a ribaltare il cliché su cui era "scivolato" qualche giorno fa: adesso le sue ragazze indossano degli abiti maschili, fumano sigari e leggono giornali. Ad un certo punto l'entrata in grande stile dell'imprenditore: cappello di paglia a falda larga, orecchini, occhiali da sole, costume leopardato da donna e sandali col tacco a spillo. A coprire il lato b dell'uomo solo una striminzita minigonna che presto viene alzata per permettere alle ragazze di sculacciarlo per bene.

Per Vacchi questo nuovo video rappresenta un ironico contrappasso dopo le tante polemiche scatenate dal primo, considerato troppo machista. A commento della nuova clip l'imprenditore scrive una frase in inglese e spagnolo: "Nella vita possiamo essere e fare quello che vogliamo". "Semplicemente goditi la vita e sorridi", conclude Vacchi convinto di aver messo fine alle polemiche grazie all'ironia.

