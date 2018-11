Gianluca Vacchi ufficializza la relazione con Sharon Fonseca

Si era parlato a lungo di loro come una possibile coppia. Ma adesso Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca escono finalmente allo scoperto. Con un post davvero romantico, il noto imprenditore ha finalmente ufficializzato la loro relazione: "Incrociando gambe e vite". Poi un cuore rosso. I due hanno passato l'estate insieme, tra spiagge incantante e sole.

Sharon ha 23 anni ed è una modella venezuelano. Come riporta Gossip.it, " arrivata a Miami giovanissima, è proprio nella famosa località della Florida che ha conosciuto “Mr. Enjoy”. I due, subito dopo il colpo di fulmine, si sono trasferiti insieme prima a "L'Eremita", la tenuta di lusso che il manager ha a Bologna, poi in Sardegna per l’estate ". Sharon in più di una occasione, aveva scritto dolci parole per Vacchi. L'ultimo? " Il mio luogo preferito le tue braccia ". L'imprenditore sembra così esser uscito da uno dei suoi periodi più difficili, ovvero dalla fine della relazione con Miss Colombia Ariadna Gutierrez.